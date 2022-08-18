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Пакистанские бизнесмены посетили Сумгайытский химико-промышленный парк

Пакистанские бизнесмены посетили Сумгайытский химико-промышленный парк Представители ряда компаний из Пакистана посетили сегодня Сумгайытский химико-промышленный парк Агентства по развитию экономических зон Министерства экономики Азербайджана.
Бизнес
18 августа 2022 г. 15:26
Пакистанские бизнесмены посетили Сумгайытский химико-промышленный парк

Представители ряда компаний из Пакистана посетили сегодня Сумгайытский химико-промышленный парк Агентства по развитию экономических зон Министерства экономики Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Представителям пакистанских компаний, занятых в сфере продуктов питания, строительных материалов, производства мебели и др., рассказали об инвестиционных возможностях, созданных для предпринимателей в промышленных зонах и агропарках в нашей стране, пригласили воспользоваться созданной бизнес-средой.

Пакистанские бизнесмены ознакомились с производственным процессом в ООО ALCO, являющемся резидентом химпромпарка.

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Версия на английском языке Pakistani businessmen visit Sumgait Chemical Industrial Park
Версия на азербайджанском языке Pakistanlı iş adamları Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında olub

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