О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол: Ожидается рост товарооборота между Азербайджаном и Сербией

Посол: Ожидается рост товарооборота между Азербайджаном и Сербией Ожидается, что товарооборот между Азербайджаном и Сербией в 2022 году превысит 50 миллионов долларов. Об этом сказал Report посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлиевич
Бизнес
3 февраля 2022 г. 14:24
Посол: Ожидается рост товарооборота между Азербайджаном и Сербией

Ожидается, что товарооборот между Азербайджаном и Сербией в 2022 году превысит 50 миллионов долларов. Об этом Report заявил посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлиевич.

Что касается товарооборота в 2021 году, посол отметил, что, по данным сербской стороны, за первые 11 месяцев 2021 года общий внешнеторговый оборот между двумя странами составил 47,6 млн долларов, при этом Сербия экспортировала в Азербайджан товары и услуги на сумму 47,3 млн долларов, а импортировала из Азербайджана товары на сумму 0,3 млн долларов.

“Хотя по сравнению с другими странами эта цифра может показаться невысокой, она все же представляет собой значительный рост по сравнению с 2020 годом, когда общий внешнеторговый оборот составил 23,4 млн долларов. Посольство в Баку, а также другие учреждения и компании Республики Сербия, безусловно, направят все свои усилия на увеличение указанных показателей и в этом году”, - отметил посол Владисавлевич.

По словам посла, что касается экспорта товаров и услуг из Сербии, то в течение первых 11 месяцев прошлого года он преимущественно включал различные виды неклассифицированных товаров, медикаменты, семена, сельскохозяйственную технику и т.д. Азербайджан же импортировал из Сербии в основном удобрения, стекло и другие товары.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Trade between Azerbaijan and Serbia expected to grow, ambassador says

Экслюзивные новости

Сербия привлечет компании к реконструкции освобожденных территорий Азербайджана
Сербия привлечет компании к реконструкции освобожденных территорий Азербайджана
3 февраля 2022 г. 13:42
В Баку и пригородах будет введена единая транспортная карта
В Баку и пригородах будет введена единая транспортная карта
3 февраля 2022 г. 13:36
Директор Гянджинского театра: Мы откроем сезон в новом здании постановкой Джавад хан
ФотоДиректор Гянджинского театра: Мы откроем сезон в новом здании постановкой "Джавад хан"
3 февраля 2022 г. 12:35
Plinacro: Южный газовый коридор способствует низкоуглеродной политике ЕС
Plinacro: Южный газовый коридор способствует низкоуглеродной политике ЕС
2 февраля 2022 г. 17:04
В Азербайджане запретили продажу некоторых БАДов
В Азербайджане запретили продажу некоторых БАДов
2 февраля 2022 г. 14:44
Началась подготовка проекта Невидимые герои-2
Началась подготовка проекта "Невидимые герои-2"
2 февраля 2022 г. 14:22
Минкультуры о предстоящем фильме о Карабахской войне
Минкультуры о предстоящем фильме о Карабахской войне
2 февраля 2022 г. 14:05
США признают вклад Азербайджана в энергетическую диверсификацию Европы
США признают вклад Азербайджана в энергетическую диверсификацию Европы
2 февраля 2022 г. 12:09
В Агдамском промышленном парке зарегистрированы первые резиденты
В Агдамском промышленном парке зарегистрированы первые резиденты
1 февраля 2022 г. 19:29
Что делать, если гражданин не получил SMS о завершении срока карантина?
Что делать, если гражданин не получил SMS о завершении срока карантина?
1 февраля 2022 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi