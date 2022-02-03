Посол: Ожидается рост товарооборота между Азербайджаном и Сербией

Ожидается, что товарооборот между Азербайджаном и Сербией в 2022 году превысит 50 миллионов долларов. Об этом сказал Report посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлиевич

Ожидается, что товарооборот между Азербайджаном и Сербией в 2022 году превысит 50 миллионов долларов. Об этом Report заявил посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлиевич.

Что касается товарооборота в 2021 году, посол отметил, что, по данным сербской стороны, за первые 11 месяцев 2021 года общий внешнеторговый оборот между двумя странами составил 47,6 млн долларов, при этом Сербия экспортировала в Азербайджан товары и услуги на сумму 47,3 млн долларов, а импортировала из Азербайджана товары на сумму 0,3 млн долларов.

“Хотя по сравнению с другими странами эта цифра может показаться невысокой, она все же представляет собой значительный рост по сравнению с 2020 годом, когда общий внешнеторговый оборот составил 23,4 млн долларов. Посольство в Баку, а также другие учреждения и компании Республики Сербия, безусловно, направят все свои усилия на увеличение указанных показателей и в этом году”, - отметил посол Владисавлевич.

По словам посла, что касается экспорта товаров и услуг из Сербии, то в течение первых 11 месяцев прошлого года он преимущественно включал различные виды неклассифицированных товаров, медикаменты, семена, сельскохозяйственную технику и т.д. Азербайджан же импортировал из Сербии в основном удобрения, стекло и другие товары.