Открывается автобусный рейс по направлению Баку-Харьков-Полтава-Киев

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ С 9 ноября еженедельно в четверг с Бакинского международного автовокзального комплекса будет отправляться автобусный рейс по направлению Баку-Харьков-Полтава-Киев.

Как сообщили Report в комплексе, билеты на рейс Баку-Харьков-Полтава-Киев можно будет приобрести в кассах или онлайн.

С 13 ноября каждый понедельник в 15:00 по местному времени с Киевского центрального вокзала будет отправляться автобусный рейс Киев-Харьков-Баку (2668 км).

Автобус будет выезжать в дорогу в 11:00 по бакинскому времени. Стоимость билета в одном направлении составляет 100 манатов.

Для детей до пяти лет можно приобрести билеты за полцены.

Отметим, что цены на билеты были установлены согласно договоренности между осуществляющими перевозки украинской и азербайджанской компанией и соответствующими структурами двух стран.

Отвечающие современным стандартам и оснащенные просторным салоном и удобными сиденьями автобусы снабжены Wi-Fi.

В течение пути пассажирам будут предлагать чай и кофе.