 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Открывается автобусный рейс по направлению Баку-Харьков-Полтава-Киев

    Стоимость билета в одном направлении составляет 100 манатов

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ С 9 ноября еженедельно в четверг с Бакинского международного автовокзального комплекса будет отправляться автобусный рейс по направлению Баку-Харьков-Полтава-Киев.

    Как сообщили Report в комплексе, билеты на рейс Баку-Харьков-Полтава-Киев можно будет приобрести в кассах или онлайн. 

    С 13 ноября каждый понедельник в 15:00 по местному времени с Киевского центрального вокзала будет отправляться автобусный рейс Киев-Харьков-Баку (2668 км).

    Автобус будет выезжать в дорогу в 11:00 по бакинскому времени. Стоимость билета в одном направлении составляет 100 манатов.

    Для детей до пяти лет можно приобрести билеты за полцены.

    Отметим, что цены на билеты были установлены согласно договоренности между осуществляющими перевозки украинской и азербайджанской компанией и соответствующими структурами двух стран.

    Отвечающие современным стандартам и оснащенные просторным салоном и удобными сиденьями автобусы снабжены Wi-Fi.

    В течение пути пассажирам будут предлагать чай и кофе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi