Открывается автобусный рейс по направлению Баку-Харьков-Полтава-Киев

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ С 9 ноября еженедельно в четверг с Бакинского международного автовокзального комплекса будет отправляться автобусный рейс по направлению Баку-Харьков-Полтава-Киев.
Как сообщили Report в комплексе, билеты на рейс Баку-Харьков-Полтава-Киев можно будет приобрести в кассах или онлайн.
С 13 ноября каждый понедельник в 15:00 по местному времени с Киевского центрального вокзала будет отправляться автобусный рейс Киев-Харьков-Баку (2668 км).
Автобус будет выезжать в дорогу в 11:00 по бакинскому времени. Стоимость билета в одном направлении составляет 100 манатов.
Для детей до пяти лет можно приобрести билеты за полцены.
Отметим, что цены на билеты были установлены согласно договоренности между осуществляющими перевозки украинской и азербайджанской компанией и соответствующими структурами двух стран.
Отвечающие современным стандартам и оснащенные просторным салоном и удобными сиденьями автобусы снабжены Wi-Fi.
В течение пути пассажирам будут предлагать чай и кофе.
Günel AbbasovaАвтор новости
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