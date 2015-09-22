 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Открылся 25-й филиал сети маркетов "Rahat"

    Филиал будет обслуживать жителей Хырдалана

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Состоялось открытие 25-го филиала сети маркетов "Rahat".

    Как сообщает Report, общая площадь маркета, расположенного на первом этаже Торгового центра "Mega City" на улице Мехди Гусейнзаде города Хырдалан Абшеронского района, составляет 4500 кв. метров.

    В филиале, где покупателям предлагается более 40 тыс. разновидностей товаров, наряду с продовольственными отделами, действуют парфюмерный, промтоварный отделы, оптика. Кроме того, в маркете предлагается "Rahat mebel".

    Отметим, что в будущем планируется открытие новых филиалов сети маркетов "Rahat". В ближайшее время ожидается открытие новых филиалов в Барде, а также недалеко от станции метро "Нефтчиляр" и на улице Гасана Алиева (Ингилаб) в Ясамальском районе.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi