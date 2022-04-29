Отель SOCAR будет выставлен на торги за 9 млн манатов

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики 10 мая проведет очередной аукцион по приватизации государственного имущества.

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики 10 мая проведет очередной аукцион по приватизации государственного имущества.

Как передает Report со ссылкой на Министерство, на аукцион будут вынесены 15 мелких государственных учреждений и объектов и 1 недостроенное строение.

Мелкие государственные учреждения и объекты наряду со столицей, расположены в Гяндже, Лянкяране, Шемкире, Балакене и др. Эти объекты относятся к служебной, промышленной сферам. Общая полезная площадь имущества варьируется между 16 - 9 298 кв.м. Самая высокая первоначальная цена установлена за расположенный в городе Балакен принадлежащий Государственной нефтяной компании (SOCAR) “Qubek Otel”. Указанный объект предлагается за 9,1 млн манатов.