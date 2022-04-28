Орхан Мамедов: В Бакинском доме МСБ будет создан центр для стартапов

В Бакинском доме малого и среднего бизнеса, открытие которого планируется в ближайшее время, будет создан центр на основе модели совместного использования оборудования для стартапов.

В Бакинском доме малого и среднего бизнеса, открытие которого планируется в ближайшее время, будет создан центр на основе модели совместного использования оборудования для стартапов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на мероприятии "Цифровое предпринимательство и перспективы".

По его словам, в этом центре различное технологическое оборудование, серверы и сетевые системы будут переданы в совместное пользование стартапам: "Предложенная модель позволит стартапам и МСБ протестировать наиболее эффективные производственные процессы".

Отметим, что сегодня при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Общественным советом при KOBİA было организовано очередное общественное обсуждение, в котором приняли участие представители государственных органов и бизнес-ассоциаций, около 70 бизнесменов. Обсуждения были посвящены цифровому предпринимательству и перспективным возможностям.