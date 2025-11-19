Орхан Мамедов: Женские стартапы в Азербайджане демонстрируют более высокую эффективность

В Азербайджане увеличилось число малых и средних предприятий (МСП), созданных женщинами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов на мероприятии Women's Entrepreneurship Summit 2025 в Баку.

По его словам, эффективное использование экономического потенциала страны невозможно без развития женского предпринимательства: "Международные исследования показывают, что, несмотря на меньшее финансирование на начальном этапе, женские стартапы впоследствии более успешно развиваются и генерируют на 10% больше дохода за пятилетний период своей деятельности по сравнению с коллегами-мужчинами. При этом женские стартапы также более эффективны с точки зрения конвертации инвестиций в доход и способны генерировать 78 центов дохода на каждый вложенный доллар".

По словам Мамедова, на 1 января текущего года 48% занятого населения в Азербайджане составляли женщины: "По данным на начало 2025 года, 23,3% индивидуальных предпринимателей в стране - женщины".

Председатель правления KOBIA также подчеркнул, что в секторе МСП достаточно женщин-предпринимателей: "В 2024 году зарегистрировано около 2 800 юридических лиц – субъектов МСП, учредителем которых являются женщины. Таким образом, количество подобных МСП превысило 13 тыс., что на 9% больше по сравнению с 2023 годом".