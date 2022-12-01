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Орхан Мамедов: Компании позитивно относятся к инициативе поддержки бизнеса

Орхан Мамедов: Компании позитивно относятся к инициативе поддержки бизнеса Инициативы по поддержке бизнес-среды Азербайджана приветствуются действующими в стране местными и зарубежными компаниями.
Бизнес
1 декабря 2022 г. 12:57
Орхан Мамедов: Компании позитивно относятся к инициативе поддержки бизнеса

Инициативы по поддержке бизнес-среды Азербайджана приветствуются действующими в стране местными и зарубежными компаниями.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Государственного агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов сказал на 18-й ежегодной встрече Международной сети малых и средних предприятий (INSME) на тему "Укрепление МСП: диверсификация экономики и зеленое развитие", организованной в Баку министерством экономики и INSME.

"Мы также успешно сотрудничаем с соответствующими структурами и организациями стран-партнеров. Здесь у нас две основные цели: расширение институционального сотрудничества и поддержка установления прямых связей между нашими местными хозяйствующими субъектами и внешними потенциальными партнерами.

Меморандумы, подписанные с соответствующими структурами, включают такие вопросы, как реализация инициатив, представляющих взаимный интерес, организация бизнес-миссий и обмен передовым опытом", - отметил О.Мамедов.

По его словам, многофункциональный характер платформы İNSME, широта сети участников и спектр предоставляемых услуг создают возможности для каждой структуры и организации: "Безусловно, одни из наиболее важных предлагаемых платформой возможностей – это создание сети, обмен опытом и возможность узнать об инновациях коллег".

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Biznesə dəstək təşəbbüslərini şirkətlər müsbət qarşılayır"

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