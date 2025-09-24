Органам статистики СНГ нужно развивать методологию с учетом новых вызовов, включая ИИ

Статистическим органам стран СНГ необходимо совершенствовать методологию с учетом новых вызовов и требований.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Константин Лайкам в кулуарах третьего Международного статистического форума СНГ, проходящего в Баку.

Он напомнил, что первый форум прошел в Санкт-Петербурге (Россия), второй - в Ташкенте (Узбекистан).

По словам К. Лайками, в форуме в Баку принимают участие представители статистических органов 19 стран, международных организаций, которые также занимаются вопросами статистики.

"Жизнь чрезвычайно динамична, появляются новые явления, которые официальная статистика должна оперативно, количественно оценить. Мы этим занимаемся. Это очень сложный вызов, нужно разработать методологию. Поэтому мы сегодня будем заниматься развитием статистической методологии", - отметил он.

Лайкам подчеркнул, что второй важный и сложнейший вызов для статорганов - это цифровизация общества: "Вы знаете, что и бизнес, и личная жизнь, и общественная жизнь перешла в цифру. Это формирует огромный поток данных, который иногда представляет из себя альтернативную статистику. И статистическим органам нужно разбираться, что это за данные, как эти данные сформировались, какую методологию они применяли, какими способами проводили обследование", - сказал глава комитета.

Он отметил, что эти новые данные необходимо структурировать.

"Кроме того, искусственный интеллект (ИИ) еще с большей скоростью будет формировать нам новую альтернативную информацию, новую альтернативную статистику. Поэтому нужно понимать, как можно их обрабатывать, публиковать", - добавил он.

Лайкам подчеркнул, что необходимо уделять внимание и повышению уровня статистической грамотности в мире, который в настоящее время является невысоким.