İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    MDB-nin statistika rəsmisi: "Yeni çağırışlar nəzərə alınaraq metodologiya təkmilləşdirilməlidir"

    Biznes
    • 24 sentyabr, 2025
    • 10:27
    MDB-nin statistika rəsmisi: Yeni çağırışlar nəzərə alınaraq metodologiya təkmilləşdirilməlidir

    MDB ölkələrinin statistika orqanları yeni çağırışları və tələbləri nəzərə alaraq metodologiyanı təkmilləşdirməlidirlər.

    "Report"un məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Bakıda keçirilən III Beynəlxalq Statistika Forumu çərçivəsində MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsinin sədri Konstantin Laykam bildirib.

    O xatırladıb ki, I forum Sankt-Peterburqda (Rusiya), II forum isə Daşkənddə (Özbəkistan) keçirilib.

    K.Laykamın sözlərinə görə, Bakıdakı forumda 19 ölkənin statistika orqanlarının, həmçinin statistika məsələləri ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edirlər.

    "Həyat son dərəcə dinamikdir. Rəsmi statistikanın operativ şəkildə qiymətləndirməli olduğu yeni hadisələr meydana çıxır. Biz bununla məşğuluq. Bu çox çətin bir çağırışdır, metodologiya hazırlamaq lazımdır. Ona görə də bu gün biz statistik metodologiyanın inkişafı ilə məşğul olacağıq", - o qeyd edib.

    K.Laykam vurğulayıb ki, statistika orqanları üçün ikinci mühüm və ən çətin çağırış cəmiyyətin rəqəmsallaşmasıdır: "Bilirsiniz ki, həm biznes, həm şəxsi həyat, həm də ictimai həyat rəqəmsal formaya keçib. Bu, bəzən alternativ statistika təqdim edən nəhəng bir məlumat axını yaradır. Statistika orqanları bu məlumatların necə formalaşdığını, hansı metodologiyadan istifadə edildiyini, hansı yollarla araşdırma aparıldığını anlamalıdırlar", - komitə sədri söyləyib.

    O qeyd edib ki, bu yeni məlumatları strukturlaşdırmaq lazımdır: "Bundan əlavə, süni intellekt daha yüksək sürətlə bizə yeni alternativ məlumatlar, yeni alternativ statistika formalaşdıracaq. Buna görə də onlarla necə işləmək və onları yaymaq barədə anlayışımız olmalıdır".

    K.Laykam vurğulayıb ki, dünyada hazırda yüksək olmayan statistik savadlılıq səviyyəsinin artırılmasına da diqqət yetirmək lazımdır.

    MDB Statistika Konstantin Laykam
    Органам статистики СНГ нужно развивать методологию с учетом новых вызовов, включая ИИ

    Son xəbərlər

    10:34

    Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu bu gün ilk oyununa çıxacaq

    Komanda
    10:31

    Rusiyada müdafiə xərclərinin artımı üçün ƏDV-ni 22 %-ə qədər artırmaq istəyirlər

    Biznes
    10:30

    Əli Əsədov: "Statistika Azərbaycanın inkişafını qiymətləndirmək üçün əsas alətdir"

    Maliyyə
    10:29

    Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    10:29

    Avropanın "dron divarı" layihəsi bir il ərzində həyata keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    10:27

    MDB-nin statistika rəsmisi: "Yeni çağırışlar nəzərə alınaraq metodologiya təkmilləşdirilməlidir"

    Biznes
    10:26

    UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsinə bu gün start veriləcək

    Futbol
    10:22

    Agentlik: Dənizçi sənədlərinin saxtalaşdırılması hallarına qarşı sərt tədbirlər görüləcək

    İnfrastruktur
    10:21

    Zərdabda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən iki nəfər həbs edilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti