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Очередное заседание Наблюдательного совета ГНФАР, председателем избран Али Асадов

Очередное заседание Наблюдательного совета ГНФАР, председателем избран

16 декабря в Кабинете Министров Азербайджанской Республики состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета Министров, на заседании были обсуждены вопросы в связи с выполнением поручений, вытекающих из Распоряжения Президента Азербайджанской Республики о новом составе Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда.

Премьер-министр Али Асадов избран председателем Наблюдательного Совета. Были обсуждены проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2020 год и другие вопросы.

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