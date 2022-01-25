Очередное заседание азербайджано-иранской межправкомиссии состоится в марте

В начале марта этого года состоится очередное заседание Совместной иранско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В начале марта этого года состоится очередное заседание Совместной иранско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев после встречи с делегацией во главе с министром дорог и градостроительства Ирана и сопредседателем Совместной иранско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Ростамом Гасеми.

"Сегодняшние обсуждения с иранской стороной можно рассматривать, как подготовительный этап. Уверен, что до заседания комиссии поручения президента будут выполнены. Мы будем двигаться в направлении подписания ряда договоров, исполнения инфраструктурных проектов, необходимых для выполнения данных поручений", - отметил Ш.Мустафаев.