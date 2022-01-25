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Очередное заседание азербайджано-иранской межправкомиссии состоится в марте

Очередное заседание азербайджано-иранской межправкомиссии состоится в марте В начале марта этого года состоится очередное заседание Совместной иранско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Бизнес
25 января 2022 г. 16:17
Очередное заседание азербайджано-иранской межправкомиссии состоится в марте
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В начале марта этого года состоится очередное заседание Совместной иранско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев после встречи с делегацией во главе с министром дорог и градостроительства Ирана и сопредседателем Совместной иранско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Ростамом Гасеми.

"Сегодняшние обсуждения с иранской стороной можно рассматривать, как подготовительный этап. Уверен, что до заседания комиссии поручения президента будут выполнены. Мы будем двигаться в направлении подписания ряда договоров, исполнения инфраструктурных проектов, необходимых для выполнения данных поручений", - отметил Ш.Мустафаев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-İran hökümətlərarası komissiyanın növbəti iclasının vaxtı açıqlanıb

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