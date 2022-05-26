Эксперт: Резкого роста цен на недвижимость в Баку не ожидается

Дальнейшего резкого роста цен на жилье в Азербайджане, особенно в столице Баку, не ожидается.

Дальнейшего резкого роста цен на жилье в Азербайджане, особенно в столице Баку, не ожидается.

Об этом сообщил Report новый председатель Азербайджанского общества оценщиков (АОО) Вугар Орудж.

"В последнее время, особенно после апреля, цены стабилизировались. Обычно повышение происходит накануне выделения очередного кредитного лимита Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом. Рост цен на квартиры зависит и от нескольких других факторов. Если валюта страны обесценивается, то цены на жилье начинают расти. При экономическом развитии в страну поступают внешние инвестиции. При этом увеличивается покупка-продажа жилья, цены растут. В настоящее время невозможно ожидать особого скачка цен. Потому что в начале года рынок пережил скачок. После этого ожидается период стабильности. Если инвестиции в освобожденные от оккупации территории продолжатся такими темпами, а восстановление инфраструктуры на этих территориях ускорится, то часть населения будет стекаться из Баку в регионы. Это также приведет к некоторому снижению спроса на рынке. В то же время на повестке дня стоит вопрос о перепродаже или передаче нуждающимся лицам квартир беженцев и вынужденных переселенцев. А если это произойдет, часть спроса на жилье будет погашена, что приведет к сохранению стабильных цен. Я также не думаю, что цены резко упадут. Сейчас, когда мировой экономический кризис и инфляция усиливаются, покупательная способность маната ослабевает, о снижении цен речи быть не может", - сказал он.

В.Орудж также отметил, что в последнее время в Хатаинском районе наблюдается резкий рост цен на новостройки в Баку: "Если в Наримановском районе стоимость квадратного метра составляет 1 800-1 900 манатов, то в Хатаинском районе у метро "Ахмедли", "Ази Асланов" мы можем увидеть аналогичные предложения. Но по престижу, инфраструктуре и близости к центру Сабаильский и Насиминский районы отличаются от других. Цены здесь выше. В Port Baku стоимость квадратного метра составляет 7 000-8 000 манатов. Есть места, где стоимость квадратного метра составляет 4 000-4 500 манатов. В формировании цен также играет роль престиж ЖСК, качество их услуг и строительных материалов".

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