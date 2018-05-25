Обсуждены вопросы сотрудничества с Казахстаном в сфере автотранспорта

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ / 24 мая в Государственной службе автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий состоялась встреча с представителями экспортной страховании компании KazakhExport.

Как сообщает Report, азербайджанскую делегацию возглавлял начальник Государственной службы автомобильного транспорта Габиб Гасанов, казахстанскую – председатель правления KazakhExport Руслан Исаков.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по текущей ситуации в сферах экономики, торговли, транспорта, в том числе автомобильного транспорта.

Представители Казахстана выступили с презентацией по таким темам, как государственное регулирование в грузовых и пассажирских перевозках автомобильным транспортом, создание китайскими и корейскими компаниями совместных предприятий в Казахстанской Республике, производстве автобусов и электромобилей марок Daewoo, Hyundai и Iveco.

Руслан Исаков рассказал о принятии и выполнении государственной программы по обновлению парка пассажирских автобусов, применении системы единых билетов во внутригородских пассажирских перевозках и продаже электронных билетов, управлении легковыми такси и операторами, а также об осуществлении государственного контроля над ними.

Начальник Государственной службы автомобильного транспорта Габиб Гасанов, проинформировав гостей о проведенных и планируемых в Азербайджанской Республике мероприятиях в отмеченных областях, подчеркнул важность подобных встреч для обеих сторон.

Он также отметил, что правовое регулирование международных транспортных перевозок, обеспечение ответственности участников процесса перевозок и транспортной безопасности являются актуальными вопросами в процессе глобализации транспортной системы.

Подчеркнув, что Азербайджанская Республика присоединилась к целому ряду международных конвенций и соглашений в транспортной сфере, Г.Гасанов добавил, что выполнение международных обязательств является результатом проводимых в стране правовых реформ.