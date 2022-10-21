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Обсуждено сотрудничество между азербайджанским и турецким бизнесами

Обсуждено сотрудничество между азербайджанским и турецким бизнесами Председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Министерства экономики Азербайджана Орхан Мамедов обсудил деловое сотрудничество с главой федерации ассоциаций промышленников и бизнесменов Стамбула Муаммером Омероглу.
Бизнес
21 октября 2022 г. 12:25
Обсуждено сотрудничество между азербайджанским и турецким бизнесами

Председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Министерства экономики Азербайджана Орхан Мамедов обсудил деловое сотрудничество с главой федерации ассоциаций промышленников и бизнесменов Стамбула Муаммером Омероглу.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил председатель KOBİA Орхан Мамедов.

"Мы встретились с членами Федерации, которая объединяет бизнесменов Стамбула. На встрече мы обсудили возможности сотрудничества между азербайджанским и турецким бизнесами, нашу совместную поддержку в этой сфере", - сказал он.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Turkiye mull business cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə biznesi arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib

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