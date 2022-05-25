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Обсуждена возможность участия французских компаний в проектах в Карабахе

Обсуждена возможность участия французских компаний в проектах в Карабахе Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев встретился с начальником отдела двусторонних отношений и интернационализации бизнеса Главного казначейства Министерства экономики, финансов и возрождения Франции Магали Сезаной.
Бизнес
25 мая 2022 г. 16:12
Обсуждена возможность участия французских компаний в проектах в Карабахе

Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев встретился с начальником отдела двусторонних отношений и интернационализации бизнеса Главного казначейства Министерства экономики, финансов и возрождения Франции Магали Сезаной.

Как сообщили Report в министерстве, Э.Алиев отметил успешное сотрудничество между Азербайджаном и Францией в экономической, образовательной и культурной сферах.

По его словам, французские компании работают в Азербайджане в различных секторах экономики, участвуя в реализации ряда проектов, в том числе инфраструктурных.

Французской делегации была предоставлена информация об основных приоритетах экономического развития нашей страны, осуществляемых реформах, Алятской свободной экономической зоне, возможностях участия французских компаний в проектах, реализуемых на освобожденных территориях.

М.Сезана выразила удовлетворение визитом в Азербайджан, подчеркнув, что наша страна является надежным партнером в регионе, государством со стабильной и безопасной бизнес-средой для европейских компаний, в частности французских бизнесменов.

На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества между Азербайджанским фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики и Движением предприятий Франции (MEDEF), обмена опытом в развитии цифровой экономики, применения различных финансовых механизмов в торговле и др.

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Версия на азербайджанском языке Fransa şirkətlərinin Qarabağdakı layihələrdə iştirak imkanı müzakirə edilib

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