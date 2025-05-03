Общество оценщиков проводит отчетно-выборную Конференцию

Сегодня Общество оценщиков Азербайджана проводит VIII отчетно-выборную конференцию.

Сегодня Общество оценщиков Азербайджана проводит VIII отчетно-выборную конференцию.

Как сообщает Report, на конференции будет представлен отчет о деятельности общества за последние годы. Планируется избрание председателя, членов правления и контрольно-ревизионной комиссии. Также состоится обсуждение актуальных проблем в сфере оценки и перспектив развития сектора.

В мероприятии принимают участие государственные чиновники, депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели, представители институтов гражданского общества и средств массовой информации, а также эксперты и специалисты, работающие в данной области.

В рамках конференции будут рассмотрены организационные вопросы, заслушаны отчетные доклады и выступления официальных гостей. Новое руководство будет избрано тайным голосованием.

По завершении конференции планируется направить обращение президенту Азербайджана от имени Общества оценщиков.

ФОТО: Мухаммед Агаев