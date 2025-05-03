О нас

Общество оценщиков проводит отчетно-выборную Конференцию

Общество оценщиков проводит отчетно-выборную Конференцию Сегодня Общество оценщиков Азербайджана проводит VIII отчетно-выборную конференцию.
Бизнес
3 мая 2025 г. 11:33
Общество оценщиков проводит отчетно-выборную Конференцию

Сегодня Общество оценщиков Азербайджана проводит VIII отчетно-выборную конференцию.

Как сообщает Report, на конференции будет представлен отчет о деятельности общества за последние годы. Планируется избрание председателя, членов правления и контрольно-ревизионной комиссии. Также состоится обсуждение актуальных проблем в сфере оценки и перспектив развития сектора.

В мероприятии принимают участие государственные чиновники, депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели, представители институтов гражданского общества и средств массовой информации, а также эксперты и специалисты, работающие в данной области.

В рамках конференции будут рассмотрены организационные вопросы, заслушаны отчетные доклады и выступления официальных гостей. Новое руководство будет избрано тайным голосованием.

По завершении конференции планируется направить обращение президенту Азербайджана от имени Общества оценщиков.

ФОТО: Мухаммед Агаев

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQiymətləndiricilər Cəmiyyəti Hesabat-Seçki Konfransı keçirir

Самое читаемое

Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 22:18
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
28 апреля 2025 г. 12:05
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16
В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном
В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном
26 апреля 2025 г. 17:47
Министр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
ФотоМинистр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
30 апреля 2025 г. 18:36
Милли Меджлис одобрил переназначение Кямрана Алиева генпрокурором Азербайджана
Милли Меджлис одобрил переназначение Кямрана Алиева генпрокурором Азербайджана
1 мая 2025 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi