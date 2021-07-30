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Общая стоимость заявок на портале Azexport превысила 2,4 млрд долларов

Общая стоимость заявок на портале Azexport превысила 2,4 млрд долларов В январе-июне этого года на портал Azexport поступили заявки на сумму 236,6 млн долларов США.
Бизнес
30 июля 2021 г. 12:32
Общая стоимость заявок на портале Azexport превысила 2,4 млрд долларов

В январе-июне этого года на портал Azexport поступили заявки на сумму 236,6 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В документе говорится о том, что только в июне стоимость заявок, поступивших на портал, составила 42,3 млн долларов.

В прошлом месяце больше всего экспортных заявок было на куриное мясо и яйца, чай, хлопок, табак, подсолнечное масло и т. д.

С января 2017 года по 30 июня 2021 года (за 54 месяца) в Azexport поступили заявки на сумму 2,432 млрд долларов из 145 стран.

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Версия на азербайджанском языке "Azexport" portalına sifarişlərin ümumi dəyəri 2,4 milyard dolları keçib

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