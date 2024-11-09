Оборот с использованием кассовых аппаратов нового поколения в Азербайджане вырос на 11%

За январь-октябрь этого года оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане составил около 17,976 млрд манатов, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь-октябрь этого года оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане составил около 17,976 млрд манатов, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, до 1 ноября этого года в стране было установлено 102 205 контрольно-кассовых аппаратов нового поколения.

"Использование данных аппаратов нового поколения позволило обеспечить более прозрачное проведение расчетов, предотвращение незаконного оборота товаров", - говорится в сообщении.