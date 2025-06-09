Оборот общепита в Баку за 4 месяца вырос на 19,3%

11:38 В январе-апреле этого года объем оборота общественного питания в Баку составил 545,3 млн манатов.

Объем оборота общественного питания в Баку в январе-апреле этого года составил 545,3 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

Это на 19,3% больше в реальном выражении по сравнению с показателем 4 месяцев 2024 года.

Оборот общепита юридических лиц составил 313,4 млн манатов или 57,5% от общего оборота.

Отметим, что в январе-апреле этого года оборот общепита в Азербайджане вырос на 17,7% в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил 764 млн манатов.