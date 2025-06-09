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Оборот общепита в Баку за 4 месяца вырос на 19,3%

Оборот общепита в Баку за 4 месяца вырос на 19,3% 11:38 В январе-апреле этого года объем оборота общественного питания в Баку составил 545,3 млн манатов.
Бизнес
9 июня 2025 г. 11:56
Оборот общепита в Баку за 4 месяца вырос на 19,3%

Объем оборота общественного питания в Баку в январе-апреле этого года составил 545,3 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

Это на 19,3% больше в реальном выражении по сравнению с показателем 4 месяцев 2024 года.

Оборот общепита юридических лиц составил 313,4 млн манатов или 57,5% от общего оборота.

Отметим, что в январе-апреле этого года оборот общепита в Азербайджане вырос на 17,7% в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил 764 млн манатов.

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Версия на английском языке Volume of public catering turnover in Baku up by over 19%
Версия на азербайджанском языке Bu ilin 4 ayında paytaxtda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 19 %-dən çox artıb

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