Оборот общепита в Баку за 4 месяца вырос на 19,3%

Объем оборота общественного питания в Баку в январе-апреле этого года составил 545,3 млн манатов.
Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.
Это на 19,3% больше в реальном выражении по сравнению с показателем 4 месяцев 2024 года.
Оборот общепита юридических лиц составил 313,4 млн манатов или 57,5% от общего оборота.
Отметим, что в январе-апреле этого года оборот общепита в Азербайджане вырос на 17,7% в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил 764 млн манатов.