Оборот посредством новых кассовых аппаратов в Азербайджане вырос на 13%
- 06 октября, 2025
- 10:40
В Азербайджане в январе–сентябре 2025 года оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения зафиксирован составил 20,126 млрд манатов, что на 12,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.
На данный момент по стране установлено 108 631 новых кассовых аппаратов. В Налоговой службе отметили, что их применение обеспечивает большую прозрачность расчетов, препятствует незаконному обороту товаров и усиливает контроль над торговым оборотом.
