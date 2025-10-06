Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Оборот посредством новых кассовых аппаратов в Азербайджане вырос на 13%

    Бизнес
    • 06 октября, 2025
    • 10:40
    В Азербайджане в январе–сентябре 2025 года оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения зафиксирован составил 20,126 млрд манатов, что на 12,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    На данный момент по стране установлено 108 631 новых кассовых аппаратов. В Налоговой службе отметили, что их применение обеспечивает большую прозрачность расчетов, препятствует незаконному обороту товаров и усиливает контроль над торговым оборотом.

