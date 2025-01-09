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Обнародована сумма средств, сэкономленных резидентами промпарков за счет льгот

Обнародована сумма средств, сэкономленных резидентами промпарков за счет льгот 13:23
Бизнес
9 января 2025 г. 13:41
Обнародована сумма средств, сэкономленных резидентами промпарков за счет льгот

Резиденты промышленных парков и кварталов в Азербайджане за счет применения налоговых и таможенных льгот сэкономили до сих пор свыше 501 млн манатов.

Об этом корреспонденту Report в Агдаме сказал пресс-секретарь Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана Эльчин Кязымов в рамках медиатура в Агдамский промышленный парк.

По его словам, резиденты промышленных парков и кварталов освобождаются от уплаты налогов на имущество, землю и прибыль сроком на 10 лет с даты регистрации в промзоне: "Также они полностью освобождаются от НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок для производственных целей. Благодаря этим льготам до сих пор резиденты сэкономили в общей сложности более 501 млн манатов, в том числе за 11 месяцев 2024 года - 40,68 млн манатов".

Кязымов добавил, что резиденты промышленных парков, созданных на освобожденных территориях Азербайджана, имеют право на получение и дополнительных льгот.

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