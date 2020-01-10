Обнародована дата проведения очередного заседания МПК Азербайджан-Украина

Обнародована дата проведения очередного заседания межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Украиной.

Как сообщает европейское бюро Report, 12-е заседание комиссии пройдет 29-31 января в Киеве.

В первый день состоится заседание экспертной группы. 31 января будут подведены итоги работы МПК и подписан протокол.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Украине, в ходе заседания стороны обсудят вопросы расширения сотрудничества по различным секторам экономики.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Баку заявил о проведении заседания МПК в январе 2020 года.