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Обнародована дата проведения очередного заседания МПК Азербайджан-Украина

Обнародована дата проведения заседания МПК Азербайджан-Украина ​

Обнародована дата проведения очередного заседания межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Украиной. 

Как сообщает европейское бюро Report, 12-е заседание комиссии пройдет 29-31 января в Киеве.  

В первый день состоится заседание экспертной группы. 31 января будут подведены итоги работы МПК и подписан протокол. 

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Украине, в ходе заседания стороны обсудят вопросы расширения сотрудничества по различным секторам экономики. 

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Баку заявил о проведении заседания МПК в январе 2020 года.  

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