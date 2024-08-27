Объем взаимных инвестиций Азербайджана и Турции за последние 30 лет

С 1995 года до конца первого квартала 2024 года Азербайджан инвестировал в Турцию около 20 млрд долларов США, а Турция в Азербайджан -16 млрд долларов США.

С 1995 года до конца первого квартала 2024 года Азербайджан инвестировал в Турцию около 20 млрд долларов США, а Турция в Азербайджан -16 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Министерство экономики, Турция занимает второе место по объему прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана.

В стране действует около 4 200 коммерческих организаций с турецкими инвестициями.

За январь-июль 2024 года объем торгового оборота между Азербайджаном и Турцией составил 3,62 млрд долларов США, что на 23,7% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Экспорт Азербайджана в Турцию уменьшился на 31,9% - до 2,33 млрд долларов США, тогда как импорт из Турции сократился на 2,4% - до 1,29 млрд долларов США.