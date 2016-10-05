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    Объявлен новый состав членов правления Caspian European Club

    7 декабря в Баку состоится Caspian Energy Forum

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось первое заседание нового состава правления Caspian European Club (Caspian Business Club).

    Как сообщили Report в Caspian European Club, председательствующий на заседании первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) Тельман Алиев поздравил с избранием новых членов правления Caspian European Club (Caspian Business Club), рассказал о стратегии, новых проектах и задачах, которые необходимо реализовать до осени 2017 года.

    Выборы членов правления проходили с 13 июня по 13 сентября на сайте Клуба www.caspianenergy.org. Право голосовать имели только зарегистрированные участники – члены Caspian European Club (Caspian BusinessClub). Кроме того, каждый кандидат набравший свыше 1000 голосов получал возможность войти в состав членов правления Caspian European Club (Caspian Business Club). Никто из участников голосования не набрал достаточного количества голосов для того, чтобы возглавить Caspian European Banking Club, Caspian European Tourism Club и Caspian

    European Auto Club, также осталось вакантным место руководителя комитета по работе с молодыми предпринимателями.

    Как отметил Тельман Алиев, дважды в месяц под председательством президентов отраслевых клубов будут проводиться заседания клубов в формате круглых столов. В рамках этих встреч с участием представителей государственных структур, международных экспертов, руководители компаний расскажут о своей деятельности, проблемах и возможных путях их решения. "В 2017 году Caspian European Club (Caspian Business Club) будет отмечать свой 15-ти летний юбилей. Также в марте 2017 года будет издан 100-й юбилейный выпуск журнала Caspian Energy, который издается при поддержке Caspian European Club (Caspian Business Club). По предложению членов правления, будут возобновлены встречи с президентами и премьер-министрами стран каспийско-черноморского и балтийского регионов. Особое внимание будет уделено организации совместных с государственными структурами Азербайджана, Казахстана и Грузии бизнес-форумов, в работе которых наравне с руководителями компаний - членов Caspian European Club (Caspian Business Club) принимают активное участие представители дипломатического корпуса, международных финансовых институтов и профильных ассоциаций представленных в этих странах", - сказал Т. Алиев.

    Главным событием нынешнего года в рамках Клуба, Тельман Алиев назвал Caspian Energy Forum - 2016, который состоится 7 декабря в Баку и соберет более 300 делегатов из разных стран мира. Данный форум будет посвящен предварительным итогам проводимых в Азербайджане реформ. На открытии форума ожидается участие Председателя Caspian European Club (Caspian Business Club), Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, где ему будет вручена международная премия Caspian Energy Award - 2016 в номинации "Реформатор года". Тельман Алиев пригласил членов правления выступить в качестве спонсоров и спикеров Caspian Energy Forum - 2016.

    В завершении мероприятия члены правления путем открытого голосования выбрали новых руководителей отраслевых клубов и рабочих комитетов.

    ОТРАСЛЕВЫЕ КЛУБЫ И РАБОЧИЕ КОМИТЕТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ CASPIAN EUROPEAN CLUB (CASPIAN BUSINESS CLUB)

    1. Caspian European Investment Club – Айдын Демирчи

    2. Caspian European Oil&Gas Club - Шукюр Агазаде

    3. Caspian European Energy Club - Рустам Гасымов

    4. Caspian European Industry Club - Сархан Бабаев

    5. Caspian European Construction Club - Гёксел Айбек

    6. Caspian European Transport Club - Рашад Аббасов

    7. Caspian European Tourism Club

    8. Caspian European IT Club - Джабир Джумшудов

    9. Caspian European Telecommunication Club – Сабина Мамедли

    10. Caspian European Medical Club - Вюгар Эйвазов

    11. Caspian European Education Club – Эльшан Рагимов

    12. Caspian European Agroindustry and FMCG Club – Эльшад Расулов

    13. Caspian European Finance Club – Анар Байрамов

    14. Caspian European Banking Club

    15. Caspian European Insurance Club - Айдын Рахманов

    16. Caspian European Auto Club

    17. Caspian European Services Club – Ильгар Ахундов

    18. Caspian European Law Club – Самир Гаджиев

    РАБОЧИЕ КОМИТЕТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ CASPIAN EUROPEAN CLUB (CASPIAN BUSINESS CLUB)

    19. Tax & Customs Committee – Мустафа Аббасбейли

    20. Migration & Visas Committee – Вугар Рамазанов

    21. HR&Labor Committee - Абульфаз Гаджиев

    22. Corporate Social Responsibility Committee – Мамед Аббасбейли

    23. Women Entrepreneurs Committee – Фатима Аслан

    24. SME (Small & Medium Entrepreneurs) Committee – Кямаледдин Мансимов

    25. Innovation Technologies Committee – Самир Гасымов

    26. Security Committee - Анар Гюльмамедов

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