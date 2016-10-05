Объявлен новый состав членов правления Caspian European Club

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось первое заседание нового состава правления Caspian European Club (Caspian Business Club).

Как сообщили Report в Caspian European Club, председательствующий на заседании первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) Тельман Алиев поздравил с избранием новых членов правления Caspian European Club (Caspian Business Club), рассказал о стратегии, новых проектах и задачах, которые необходимо реализовать до осени 2017 года.

Выборы членов правления проходили с 13 июня по 13 сентября на сайте Клуба www.caspianenergy.org. Право голосовать имели только зарегистрированные участники – члены Caspian European Club (C aspian BusinessClub). Кроме того, каждый кандидат набравший свыше 1000 голосов получал возможность войти в состав членов правления Caspian European Clu b (Caspian Business Club). Ник то из участников голосования не набрал достаточного количества голосов для того, чтобы возглавить Caspian European Ba nking Club, Caspian European T ourism Club и Caspian

European Auto Club, также осталось вакантным место руководителя комитета по работе с молодыми предпринимателями.

Как отметил Тельман Алиев, дважды в месяц под председательством президентов отраслевых клубов будут проводиться заседания клубов в формате круглых столов. В рамках этих встреч с участием представителей государственных структур, международных экспертов, руководители компаний расскажут о своей деятельности, проблемах и возможных путях их решения. "В 2017 году Caspian European Club (Caspian Business Club) будет отмечать свой 15-ти летний юбилей. Также в марте 2017 года будет издан 100-й юбилейный выпуск журнала Caspian Energy, который издается при поддержке Caspian European Club (Caspian Business Club). По предложению членов правления, будут возобновлены встречи с президентами и премьер-министрами стран каспийско-черноморского и балтийского регионов. Особое внимание будет уделено организации совместных с государственными структурами Азербайджана, Казахстана и Грузии бизнес-форумов, в работе которых наравне с руководителями компаний - членов Caspian European Club (Caspian Business Club) принимают активное участие представители дипломатического корпуса, международных финансовых институтов и профильных ассоциаций представленных в этих странах", - сказал Т. Алиев.

Главным событием нынешнего года в рамках Клуба, Тельман Алиев назвал Caspian Energy Forum - 2016, который состоится 7 декабря в Баку и соберет более 300 делегатов из разных стран мира. Данный форум будет посвящен предварительным итогам проводимых в Азербайджане реформ. На открытии форума ожидается участие Председателя Caspian European Club (Caspian Business Club), Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, где ему будет вручена международная премия Caspian Energy Award - 2016 в номинации "Реформатор года". Тельман Алиев пригласил членов правления выступить в качестве спонсоров и спикеров Caspian Energy Forum - 2016.

В завершении мероприятия члены правления путем открытого голосования выбрали новых руководителей отраслевых клубов и рабочих комитетов.

ОТРАСЛЕВЫЕ КЛУБЫ И РАБОЧИЕ КОМИТЕТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ CASPIAN EUROPEAN CLUB (CASPIAN BUSINESS CLUB)

1. Caspian European Investment Club – Айдын Демирчи

2. Caspian European Oil&Gas Club - Шукюр Агазаде

3. Caspian European Energy Club - Рустам Гасымов

4. Caspian European Industry Club - Сархан Бабаев

5. Caspian European Construction Club - Гёксел Айбек

6. Caspian European Transport Club - Рашад Аббасов

7. Caspian European Tourism Club

8. Caspian European IT Club - Джабир Джумшудов

9. Caspian European Telecommunication Club – Сабина Мамедли

10. Caspian European Medical Club - Вюгар Эйвазов

11. Caspian European Education Club – Эльшан Рагимов

12. Caspian European Agroindustry and FMCG Club – Эльшад Расулов

13. Caspian European Finance Club – Анар Байрамов

14. Caspian European Banking Club

15. Caspian European Insurance Club - Айдын Рахманов

16. Caspian European Auto Club

17. Caspian European Services Club – Ильгар Ахундов

18. Caspian European Law Club – Самир Гаджиев

РАБОЧИЕ КОМИТЕТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ CASPIAN EUROPEAN CLUB (CASPIAN BUSINESS CLUB)

19. Tax & Customs Committee – Мустафа Аббасбейли

20. Migration & Visas Committee – Вугар Рамазанов

21. HR&Labor Committee - Абульфаз Гаджиев

22. Corporate Social Responsibility Committee – Мамед Аббасбейли

23. Women Entrepreneurs Committee – Фатима Аслан

24. SME (Small & Medium Entrepreneurs) Committee – Кямаледдин Мансимов

25. Innovation Technologies Committee – Самир Гасымов

26. Security Committee - Анар Гюльмамедов