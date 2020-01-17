​Объем запросов в Азербайджанское кредитное бюро увеличился на 56%

В ООО "Азербайджанское кредитное бюро" поступило 2 882 846 запросов от кредитных организаций в 2019 году.

Как сообщает Report со ссылкой на бюро, это на 1 037 702 запроса или 56,2% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

На долю банков пришлось 2 572 178 (89,2%) запросов, НКО - 309 939 (10,75%), кредитных союзов – 90, лизинговых компаний – 502, физических лиц, занимающиеся куплей-продажей в рассрочку - 137 запросов.

Услугами скоринга в бюро воспользовались 1 923 000 раза, что равно 66,7% запросов.

В указанном периоде 31 377 человек обратились в бюро за получением кредитных счетов, среди них 31 230 (99,5%) – физические, 17 (0,5%) – юридические лица.