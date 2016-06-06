​Объем поступлений с дорожных налогов в мае вырос в 7 раз

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в мае текущего года составил 206 272,78 тыс. манатов, что на 64 450,35 тыс. манатов или 45,44% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 24,35% или 9 662,12 тыс. манатов и составил 49 351,15 тыс. манатов.

За май объем средств, поступивших с НДС, вырос на 36 047,94 тыс. манатов или 39,04% и составил 128 374,22 тыс. манатов, с акцизов - на 8 249,56 тыс. манатов или в 2 раза, составив 16 255,61 тыс. манатов, с дорожных налогов - на 10 490,73 тыс. манатов или в 6,8 раз и составил 12 291,8 тыс. манатов.