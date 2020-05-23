​Нусрат Ибрагимов: На рынке недвижимости Баку возросла активность

В Баку в апреле на рынке вторичного жилья зафиксирован рост на 2,5%, на первичном рынке жилья - на 2,76%, на земельном рынке - на 9,12%.

Об этом Report сообщил генеральный директор консалтинговой и оценочной компании MBA, эксперт по недвижимости Нусрат Ибрагимов.

Он отметил, что в аренде коммерческих объектов зафиксировано снижение на 2,53%: "На общем рынке недвижимости за месяц зафиксирован рост на 2,74%. По сравнению с мартом этого года активность на рынке недвижимости Баку в апреле выросла. По сравнению с апрелем прошлого года рост составил 5,31%, на вторичном рынке жилья - 1,13%, на первичном рынке жилья - 8,58%, на рынке коммерческих объектов - 9,25%, на земельном рынке - 6,18%, на рынке аренды жилья - 6,51%, на рынке аренды коммерческих объектов - 12,56%".

Н.Ибрагимов добавил, что в настоящее время на рынке аренды жилья наблюдается активность: "Средняя цена в апреле составила 1 350 манатов. В целом, за месяц на рынке аренды жилья рост составил 0,26%".

Напомним, что в марте этого года эксперты по недвижимости прогнозировали значительное снижение активности на рынке недвижимости в связи с распространением в стране пандемии коронавируса (COVID-19). Так, в течение марта продажи по всем направлениям были полностью прекращены.