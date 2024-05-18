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Новое предприятие Azerbaijan Coca-Cola Bottlers в Исмаиллы начнет работу в 2025 году

Новое предприятие Azerbaijan Coca-Cola Bottlers в Исмаиллы начнет работу в 2025 году Новое производственное предприятие Azerbaijan Coca-Cola Bottlers, фундамент которого был заложен сегодня в Исмаиллинском районе, будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.
Бизнес
18 мая 2024 г. 14:32
Новое предприятие Azerbaijan Coca-Cola Bottlers в Исмаиллы начнет работу в 2025 году

Новое производственное предприятие Azerbaijan Coca-Cola Bottlers, фундамент которого был заложен сегодня в Исмаиллинском районе, будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом сказала генеральный директор ООО Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Рена Мамедова на церемонии закладки фундамента.

По ее словам, решение инвестировать в новое предприятие еще раз подтверждает веру в сильную экономику и благоприятный инвестиционный климат в стране: "Мы высоко ценим поддержку азербайджанского государства в процессе реализации наших инвестиционных планов. Запуск нового предприятия создаст новые рабочие места для местного населения, предоставит больше возможностей для ведения бизнеса местным поставщикам, увеличит налоговые поступления в государственный бюджет и будет способствовать укреплению местной инфраструктуры".

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda təməli qoyulan “Coca-Cola”nın ikinci zavodu gələn il işə salınacaq

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