Новое предприятие Azerbaijan Coca-Cola Bottlers в Исмаиллы начнет работу в 2025 году

Новое производственное предприятие Azerbaijan Coca-Cola Bottlers, фундамент которого был заложен сегодня в Исмаиллинском районе, будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.

Новое производственное предприятие Azerbaijan Coca-Cola Bottlers, фундамент которого был заложен сегодня в Исмаиллинском районе, будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом сказала генеральный директор ООО Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Рена Мамедова на церемонии закладки фундамента.

По ее словам, решение инвестировать в новое предприятие еще раз подтверждает веру в сильную экономику и благоприятный инвестиционный климат в стране: "Мы высоко ценим поддержку азербайджанского государства в процессе реализации наших инвестиционных планов. Запуск нового предприятия создаст новые рабочие места для местного населения, предоставит больше возможностей для ведения бизнеса местным поставщикам, увеличит налоговые поступления в государственный бюджет и будет способствовать укреплению местной инфраструктуры".