Nissan приостановил операции в России и Украине

Японский автоконцерн Nissan Motor приостановил операции в России и Украине на год.

Японский автоконцерн Nissan Motor приостановил операции в России и Украине на год.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор компании Макото Утида на пресс-конференции, посвященной презентации отчета по итогам 2021 финансового года (завершился 31 марта 2022 года).

"Мы приостановили операции по причине проблем с поставками и логистикой. Предполагаем, что операции будут приостановлены на год", - отметил Утида.

Ранее завод Nissan в Санкт-Петербурге приостановил работу с 14 марта в связи с перебоями поставок комплектующих.