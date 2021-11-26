Ниджат Гаджизаде: Ненефтяной экспорт Азербайджана обновил рекорд последних 7 лет

За 9 месяцев 2021 года индекс потребительских цен на экспортную товарную продукцию нефтегазового сектора, являющегося влиятельным фактором экономического роста Азербайджана, вырос на 46,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За 9 месяцев 2021 года индекс потребительских цен на экспортную товарную продукцию нефтегазового сектора, являющегося влиятельным фактором экономического роста Азербайджана, вырос на 46,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии руководителя департамента анализа экономических реформ и коммуникаций Ниджата Гаджизаде.

Согласно данным Госкомстата, в текущем периоде индекс цен на импортируемую продукцию по сравнению с 9 месяцами прошлого года составляет 21,5 %, а на экспортную - 42,5%.

Основной причиной роста импортных и экспортных цен является рост спроса (импорта) на продовольствие на мировом рынке, разрывы в производственной цепочке, а также снижение ставок таможенных тарифов на продовольственные товары в странах с численностью населения более 900 миллионов человек, дефицит мигрантов в регионе Юго-Восточной Азии, заметный рост цен на энергоносители и др.

Согласно статистике ФАО, в сентябре индекс цен на продовольственные товары вырос на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 1,2 % по сравнению с августом, а в октябре - на 31,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Наблюдается рост индексов цен производителей на пластмассы и изделия из них, резину и каучук.

Индекс цен на аналогичные товары, импортируемые в Азербайджан, по сравнению с прошлым периодом вырос на 36,8%, что связано с резким ростом цен на нефть в последние месяцы, отмечает Н.Гаджизаде.

"Хотя причина упомянутого роста связана с ростом цен на мировых рынках, другая причина заключается в том, что он рассчитывается путем сравнения с прошлым годом. Расчет был сделан на основе сравнения с продуктами с более низким потреблением в связи с пандемией в 2020 году. Нефтегазовый сектор занимает значительную долю в структуре межотраслевых взаимодействий. Не случайно отраслевые эксперты подчеркивают роль цен на нефть и газ в росте цен на ряд производимых продуктов, начиная от пищевой промышленности и до строительно-строительного сектора. Хотя ряд экспортеров сырой нефти и газа увеличивают свои доходы на фоне роста стоимости, они репатриируют валюту, полученную от импорта электроники, строительных материалов, химикатов, пластмасс, ряда продуктов питания”, - отметил представитель ЦАЭРК.

По словам Гаджизаде, ненефтяной экспорт Азербайджана обновил рекорд последних 7 лет:

“За первые 10 месяцев 2021 года ненефтяной экспорт Азербайджана составил 2,05 млрд долларов США, последний раз подобный показатель был зафиксирован в 2014 году. Устойчивый и качественный рост экспорта в современную эпоху зависит от экспорта инновационных капиталоемких товаров и продукции, которые могут быть использованы в долгосрочной перспективе.

Согласно статистическим расчетам по экспорту продукции за первые 9 месяцев 2021 года, доля промежуточной продукции в общем экспорте Азербайджана в стоимостном выражении составляет 72,4%, в ненефтяном секторе - 72%. В ненефтяном экспорте доля продукции конечного потребления составляет около 27%. Сюда относятся сельскохозяйственная, агропромышленная продукция и другие товары для удовлетворения потребностей домашних хозяйств. Согласно данным по импорту за первые 9 месяцев 2021 года, на долю промежуточной продукции приходится 48,3%, продукции конечного потребления - 34,3 %, капиталоемкой - 17,4%. Отметим, что по капиталоемким товарам экспортируемая продукция составляет менее 1%.

По результатам анализа производства и импорта ряда продуктов, можно предположить уровень зависимости от импорта. По данным внешнеторгового бюллетеня Госкомстата, из 20 отраслевых классификаций только животноводческий сектор имеет показатель, свидетельствующий о доминировании отечественного производства, то есть удовлетворяет 90% внутреннего спроса.

В секторе продовольственных товаров, табака и напитков 70% импортируемых продуктов являются продуктами конечного потребления. Тем не менее, доля отечественной продукции этой категории во внутреннем потреблении составляет около 88%. В результате мы приходим к выводу, что продовольственные товары, алкогольные и безалкогольные напитки в Азербайджане не экспортно-ориентированы, но вполне конкурируют на внутреннем рынке с импортными товарами.

Большая часть выпускаемых пластмассовых и резиновых изделий, имеющих значительную долю в импорте, идет на экспорт. Импорт в этой области составляет 373,3 млн долларов, что равно 4% от общего импорта. В рамках государственно-частного сотрудничества в последние годы в указанную отрасль были осуществлены прямые инвестиции. В ненефтяном секторе Азербайджана в первой десятке находятся полиэтилен в первичной форме, полипропилен в первичной форме и прочие изделия, входящие в категорию “пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них”. Подавляющее большинство импорта и экспорта в секторе пластмасс и резины основано на сырье. В то время как удельный вес импорта этих товаров составляет 93%, их доля в экспорте равна 99%. Показатели сектора по продуктам конечного потребления отличаются. Импорт для нужд компаний в объеме 27 млн долларов составляет 7% импорта. В отраслях производства резиновых и пластмассовых изделий доля отечественных товаров в потреблении составляет 27%.

Хотя базовым сырьем для продукции химической промышленности является нефть и газ местного происхождения, мы наблюдаем 73% импортной продукции во внутреннем спросе. Учитывая, что свыше 90% производимой продукции ориентировано на внешний спрос, мы приходим к выводу, что химическая промышленность имеет экспортно-ориентированную направленность.

Капиталоемкая продукция отличается от других с точки зрения рентабельности. Так, по итогам первых 9 месяцев 2021 года доля в импорте группы товаров “машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их запчасти” составляет 25%, что является самым высоким показателем среди других товарных групп. Согласно расчетам, доля импорта в рассматриваемом секторе во внутреннем потреблении составляет 93%, что свидетельствует об отсутствии взаимной конкуренции между отечественным производством и импортным сектором. Доля капиталоемкой продукции в ненефтяном экспорте Азербайджана имеет самый низкий показатель - 0,2 %".