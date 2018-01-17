НФПП снизил кредитование на 23%

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Национальный фонд помощи предпринимательству (НФПП) министерства экономики в 2017 году через уполномоченные кредитные организации выделил 146 млн манатов на финансирование 1 950 инвестиционных проектов общей стоимостью 635,6 млн манатов.

Как сообщает Report со сылкой на министерство, по сравнению с 2016 годом количество инвестиционных проектов сократилось на 22%, а сумма выделенных кредитов - на 23,2%.

Благодаря деятельности фонда в прошлом году открыто до 6 600 новых рабочих мест, что на 1 500 или 18,5% меньше, чем в предыдущем году.

На регионы пришлось 65%, поселки Баку - 35% кредитов. На развитие аграрного сектора направлено 67,6% льготных кредитов, сфер производства и переработки промышленных товаров - 32,4%.

В 2017 году НФПП выделил 120,4 млн манатов на финансирование 48 инвестиционных проектов по производству, переработке и инфраструктуре. В этом же году открыто 61 предприятие при финансовой поддержке фонда. В 2018 году ожидается создание 40 аналогичных предприятий.