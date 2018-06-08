Нефтчалинский автозавод с этого месяца начинает продажу автомобилей

Нефтчала. 8 июня. REPORT.AZ/ "Нефтчалинский автомобильный завод планирует выпускать автомобили эконом-класса".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления ОАО "Азермаш" Эмин Ахундов.

По словам Ахундова, эти автомобили будут стоить 14 тыс. манатов:

"Мы также намерены развивать вспомогательную промышленность, что приведет к снижению цен на автомобили на 10-12%. С 20 июня начнутся продажи запчастей. Со следующего понедельника стартуют продажи автомобилей в точках продаж в Бадамдаре, на проспектах Бабека и Зии Бунъядова".

По его словам, на начальном этапе 100 автомобилей Khazar будут выставлены на продажу. На заводе планируется производить 160 автомобилей в месяц, добавил Ахундов.

Отметим, что Нефтчалинский автомобильный завод выпускает автомобили Khazar SD и Khazar LD. Годовая производственная мощность завода составляет 10 000 автомобилей.