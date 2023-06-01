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Названы суммы единовременных выплат за сдачу автомобилией в утилизацию

Названы суммы единовременных выплат за сдачу автомобилией в утилизацию В Азербайджане суммы единовременных платежей за сдаваемые в утилизацию транспортные средства будут меняться в зависимости от категории транспортных средств.
Бизнес
1 июня 2023 г. 12:38
Названы суммы единовременных выплат за сдачу автомобилией в утилизацию

В Азербайджане суммы единовременных платежей за сдаваемые в утилизацию транспортные средства будут меняться в зависимости от категории транспортных средств.

Как сообщает Report, об этом заместитель заведующего юридическим отделом ОАО Təmiz Şəhər Мирза Лачинов сказал на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Мы учли международные категории. Например, транспортные средства и техника, используемые по М-1 и другим сельскохозяйственным направлениям, различаются по категориям. Ожидается, что цены на категории А и А-1 будут наименьшими и в размере от 200 манатов, легковые автомобили – от 1,5 тыс. манатов, крупнотоннажные и другие автомобили – максимум 3 тыс. манатов. Однако мы предпочитаем обновить транспортный парк и поэтому полагаем, что суммы единовременных платежей должны быть ниже суммы скидки. Мы планируем сумму единовременных платежей на уровне 50% от суммы скидки", - отметил М.Лачинов.

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