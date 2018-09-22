Названы самые дорогие страны для покупки квартиры в центре города

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Во всём мире самой дорогой страной для покупки квартиры в центре города является Гонконг.

Как сообщает Report, об этом написало издание Estate Agent News.

Согласно информации, в Гонконге двухкомнатные апартаменты обойдутся в 1 444 860 евро. Далее следуют Сингапур (881 590 евро) и Швейцария (612 940 евро).

После Гонконга, Лондона (889 490 евро) и Сингапура самыми дорогими городами в мире для приобретения двуспальных квартир являются Пекин (763 070 евро), Цюрих (756 300 евро) и Шанхай (752 910 евро).

Самой дешевой страной из 91 государства, по которым имеются данные, является Египет. Здесь двухкомнатная квартира в центре города в среднем стоит 30 480 евро. Самый дешёвый город – Сумы в Украине, где апартаменты будут стоить (22 580 евро).