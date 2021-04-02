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Назван объем взаимных инвестиций Азербайджана и Турции

Назван объем взаимных инвестиций Азербайджана и Турции До сих пор турецкие компании инвестировали в экономику Азербайджана 13 млрд долларов США, а азербайджанские в экономику Турции - 19 млрд долларов США.
Бизнес
2 апреля 2021 г. 16:16
Назван объем взаимных инвестиций Азербайджана и Турции

До сих пор турецкие компании инвестировали в экономику Азербайджана 13 млрд долларов США, а азербайджанские в экономику Турции - 19 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на круглом столе по азербайджано-турецким экономическим связям.

"В частности, в Азербайджане лидируют компании братской страны по инвестициям в ненефтяной сектор. А Азербайджан вкладывает больше всего инвестиций в Турцию. Принимая во внимание соответствующие меры для дальнейшего увеличения инвестиций, в том числе в условиях пандемии, мы приняли решение о проведении в этом году виртуального мероприятия Rod Show с целью ознакомления с имеющимися в Азербайджане инвестиционными возможностями для бизнесменов из Турции, и наоборот”, - отметил он.

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