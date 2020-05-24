​Назван доход богатейших людей мира во время пандемии

Журнал Forbes подсчитал, как изменилось состояние 25 богатейших людей мира за время пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по оценке издания, с 23 марта по 22 мая они заработали 255 миллиардов долларов США.

Больше всех за время пандемии COVID-19 заработал основатель Facebook Марк Цукерберг. Его доходы вросли на 31,4 млрд долларов США до 86,5 млрд долларов США. Отмечается, что акции компании выросли в цене примерно на 60%.

Марк Цукерберг

Самый богатый человек мира – основатель ритейлера Amazon Джефф Безос нарастил капитал до 146,9 млрд долларов США, заработав за указанный период 29,9 млрд долларов США.

Джефф Безос

Суммарное состояние 25 самых состоятельных бизнесменов мира достигло 1,5 трлн долларов США. Как отмечают журналисты, это составляет 16% от состояния всех миллиардеров из списка Forbes.