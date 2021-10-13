Назначен представитель ASK по Египту, Саудовской Аравии и Судану

Назначен представитель Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) по Египту, Саудовской Аравии и Судану. В этих странах конфедерацию будет представлять известный бизнесмен Джейхун Халилов.

Назначен представитель Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) по Египту, Саудовской Аравии и Судану. В этих странах конфедерацию будет представлять известный бизнесмен Джейхун Халилов.

Об этом сообщили Report из ASK.

Джейхун Халилов родился 20 июня 1984 года в городе Баку. В 2000-2005 гг. окончил факультет востоковедения Бакинского исламского университета, в 2006-2012 гг. учился в Университете Аль-Азхар в Каире по специальности "лингвистика и перевод".

В 2014-2018 годах окончил факультет внешней торговли университет EDA в Египте. Он начал трудовую деятельность в 2011 году в компании Red Line Shipping и в настоящее время является членом правления этой компании. Кроме того, он является основателем и директором компаний Egypt Azerbaijan Export, Bazaar Stone и Elite Trading. С 2018 года работает генеральным менеджером компании Global Contracting & Supplies.

Халилов наладил тесное сотрудничество с бизнес-кругами в Ливии, Ливане, Саудовской Аравии и других арабских странах, принимает активное участие во многих благотворительных акциях, является одним из активных членов азербайджанской диаспоры.