Назначен новый торговый представитель России в Азербайджане

Распоряжением Правительства Российской Федерации руководивший Государственным комитетом Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов назначен на должность Торгового представителя России в Азербайджане.

"На новом месте работы Руслан Загитович продолжит поддержку предприятий-экспортеров, будет эффективно использовать управленческий опыт, накопленный за многие годы работы в Республике Башкортостан", — рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям.

Напомним, что Мирсаяпов входит в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации.