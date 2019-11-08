Настало время азербайджанским компаниям перейти на новое качество управления - СТАТЬЯ

Представьте крупный бизнес.

Предприниматель начинает свой бизнес в 90-х годах. Несмотря на трудности и проблемы, расширяет компанию, проявив решительность, увеличивает масштабы деятельности. Бизнес, который начался только с него и двух других людей, теперь охватывает несколько тысяч сотрудников и большое количество компаний.

Компании осуществляют деятельность в различных направлениях, из-за границы поступают продукция и сырье, открываются магазины, создается сеть, проводятся современные рекламные и маркетинговые мероприятия, однако в центральной управляющей компании происходит конфликт интересов высшего руководящего звена. Десять лет назад компанией можно было управлять за счет решительности и силы воли предпринимателя, но в крупном растущем бизнесе это невозможно.

Есть важное дополнение к этому - изменения, наблюдаемые в последние годы в поведении клиентов. Сегодня азербайджанский покупатель - это человек, который принимает более рациональные решения, знает свои права, а иногда осведомлен о товаре или услуге лучше продавца. Он не просто смотрит на цену или продукт - он также ждет высокое качество обслуживания.

Человек, который годами привык лично принимать решения по всем вопросам, уже не успевает все как раньше и сталкивается с серьезной дилеммой - если заниматься всеми делами, то не удается уделить достаточно внимания основным и стратегическим вопросам. А когда фокусируешься на крупных проектах, в низшем звене не остается людей для принятия правильных решений. Это называется «ловушка предпринимателя - основателя»- компания попадает в ловушку предпринимателя и уже затрудняется продвигаться вперед.

Компаниям нужны руководители и профессионалы, обладающие качествами, отвечающими современным требованиям рынка, но привлечь их исключительно заработной платой невозможно, для них также должны быть открыты дополнительные заманчивые предложения и выгодные условия. У этих людей отличается все, начиная режимом работы, манерой разговора и заканчивая отношением к решениям. Даже для работы с ними требуются особые знания.

Когда-то самым важным критерием при подборе персонала и назначении руководителей было «доверие». Но сегодня знаний и современного опыта доверенных лиц, работающих в компании на протяжении многих лет, не только недостаточно, чтобы сохранить позицию компании, но они уже способствуют ее регрессу.

А время проходит. По мере того, как предприниматель становится старше, его энергии становится меньше, из-за многолетнего напряженного графика работы начинаются проблемы со здоровьем, но телефон не умолкает, когда он отлучается от работы даже на полдня.Если не отвечать, то работа не идет - это и есть ловушка предпринимателя. Уже пришло время уделить серьезное внимание и время здоровью.

Дети предпринимателя растут, но кто-то из них не хочет продолжать отцовский бизнес, а кто-то не имеет навыков и знаний для управления крупным бизнесом. О проблеме наследования я написал в одной из моих предыдущих статей, и эта проблема сегодня заставляет задуматься многих крупных бизнесменов. Предприниматель понимает, что если не будет управлять бизнесом лично, люди вокруг намеренно или ненамеренно нанесут ущерб бизнесу, и знаний и психологической выдержки его ребенка будет недостаточно, чтобы предотвратить это.

Он - основатель и владелец компании, но не чувствует себя предпринимателем даже один день, потому что все свое время тратит на управление компаниями, людьми и процессами.

Предприниматель, который уже хочет расширить деятельность компании и начать работать за границей, сталкивается с сюрпризом – он не готов работать с иностранцами.

Правильность большинства решений, которые он принимал в прошлом, давали ему моральную силу, но в последние годы он имеет серьезные проблемы с принятием решений, и понимает, что его знаний и опыта недостаточно в новых условиях.

И переживая все это, предприниматель начинает по-другому видеть и оценивать некоторые важные вопросы.

Он понимает, что:

- в компании он больше не должен работать сам;

- в компанию должны быть привлечены люди с современными знаниями и опытом;

- в компании должна быть создана такая система, чтобы работа не была связана с личностью людей;

- долгосрочная и продолжительная стабильность компании важна;

- решений, принятых лично им самим, недостаточно, чтобы идти вперед;

- предпринимательство и управление - это разные виды деятельности, и подразумевают обязательства и обязанности.

На самом деле, у всех этих проблем есть решение. Есть только одно решение.

Во время обучения в вузе в Турции было слово, которое постоянно использовалось в крупных компаниях и привлекло мое внимание - «институционализация».

Основное значение и составляющие этой системы, известной в английском языке как CorporateGovernance, заключаются в следующем:

- право собственности и владения бизнесом принадлежит владельцам-инвесторам;

- руководство компанией доверяют профессионалам;

- основой этой системы, опирающейся на важные принципы, является принцип ПРОЗРАЧНОСТИ.

В компании создается совет директоров для оказания существенной поддержки владельцам компании, которые не обладает глубокими управленческими знаниями, и в совет привлекаются известные профессионалы с практическим опытом и глубокими современными знаниями, полученными на протяжении многих лет.

Основными преимуществами компаний с системой корпоративного управления являются следующие:

- Предпринимательские и управленческие функции, обязанности и ответственность в компании четко разделены;

- Однако это не означает, что предприниматель отдаляется от управления, напротив, профессионалы несут ответственность и всегда отчитываются перед ним;

- Деятельность компании отныне связана не с сотрудниками, служащими и специалистами, а с системой;

- Поскольку деятельность компании полностью прозрачна, компания находится под защитой закона- самой сильной формы защиты;

- Наиболее важным фактором при инвестировании из-за рубежа является именно эта система, поскольку по мнению инвесторов, система корпоративного управления обеспечивает точность, честность и прозрачность руководителей.

Сегодня для растущих средних и крупных азербайджанских компаний настало время перейти на качественно новый уровень управления- будут привлечены профессионалы, деятельность будет полностью прозрачной и соответствующей закону.

Уважаемые предприниматели!

Пришло время укрепить бизнес, который вы основали и над которым работали на протяжении многих лет, а для вас пришло время наслаждаться жизнью!

Фахри Агаев

Профессиональный руководитель и бизнес-консультант