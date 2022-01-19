Насколько успешным бизнесом является производство полиэтиленовых пакетов в Азербайджане?

Производством полиэтиленовых пакетов в Азербайджане занимаются малые предприятия.

Производством полиэтиленовых пакетов в Азербайджане занимаются малые предприятия.

Report вместе с бизнесменами изучил особенности этого бизнеса, его потенциал в Азербайджане, плюсы и минусы.

Как известно, с 1 января 2021 года в Азербайджане был введен запрет на ввоз, производство, торговлю, продажу и выдачу потребителю в объектах общественного питания и услуг полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, а также пластиковых палочек для смешивания, вилок, ножей, тарелок и стаканов, предназначенных для одноразового использования.

Но как это повлияло на производство полиэтилена в стране?

Наш собеседник, бизнесмен Ильгар Гаджибалаев отметил, что указанное изменение оказало положительное влияние на их деятельность. И сегодня в торговых центрах, маркетах используются в основном полиэтиленовые пакеты. И.Гаджибалаев сообщил, что сырье они покупают у SOCAR Polymer.

Он также коснулся вопроса оборудования, необходимого для производства. Он отметил, что новое оборудование стоит довольно дорого, поэтому они используют подержанные машины. Бизнесмен подчеркнул, что в зависимости от производственных мощностей стоимость машин варьируется от 600 тыс. долларов США до 1,5 млн долларов. В качестве самого сложного аспекта этой работы И.Гаджибалаев отметил важность технологических знаний в этой области.

По словам же бизнесмена Эльчина Алиева, каждый кто хочет выйти на этот рынок, первым делом должен приобрести качественное оборудование, соответствующее новейшим технологиям. Если к этому добавить еще и печатную машину, то это окажет большое влияние на принимаемые заказы. Стоимость одного только печатного оборудования начинается от 160 тыс. долларов США.