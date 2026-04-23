Налоговики Азербайджана в I квартале возбудили около 90 уголовных дел

Налоговыми органами Азербайджана в I квартале текущего года возбуждено 89 уголовных дел за нарушение налогового законодательства.

Как сообщает Report со ссылкой на Главное управлении предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы, речь идет об уголовных делах по фактам уклонения от уплаты налогов, привлечения работников к выполнению работ (услуг) без вступления трудового договора в юридическую силу, изготовления, приобретения, хранения, продажи поддельных акцизных марок, занятия незаконной деятельностью по денежным переводам и др.

В отношении 23 лиц по 19 уголовным делам обвинительные акты направлены по подведомственности в суд для рассмотрения. По 12 уголовным делам, производство по которым прекращено, в том числе по 51 материалу, по которым отказано в возбуждении уголовного дела, и по 5 уголовным делам, предварительное следствие по которым завершено, обеспечено возмещение в государственный бюджет причиненного ущерба на сумму 2 млн 180,1 тыс. манатов.

Кроме того, в отчетном периоде по уголовным делам и материалам, производство по которым продолжается, обеспечено возмещение в государственный бюджет причиненного ущерба на общую сумму 4 млн 185,4 тыс. манатов.

В 19 объектах, принадлежащих 14 налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в различных сферах, в том числе в области импорта, оптовой и розничной торговли, производства, общественного питания, проведены оперативные меры налогового контроля на предмет выявления случаев привлечения работодателем физических лиц к выполнению каких-либо работ (услуг) без вступления трудового договора (контракта) в юридическую силу. По итогам мероприятий установлено, что 9 налогоплательщиков в 10 объектах привлекали к работе 30 физических лиц без надлежащего оформления трудовых отношений.

Трудовые права указанных лиц были восстановлены, и в отношении соответствующих налогоплательщиков приняты надлежащие меры с применением финансовых санкций на общую сумму 60 тыс. манатов.