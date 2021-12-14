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Нахчыван будет выпускать 15 наименований пластмассовых изделий

Нахчыван будет выпускать 15 наименований пластмассовых изделий В Нахчыване введено в эксплуатацию производство пластмассовых изделий ООО "Нахпласт".
Бизнес
14 декабря 2021 г. 00:29
Нахчыван будет выпускать 15 наименований пластмассовых изделий

В Нахчыване введено в эксплуатацию производство пластмассовых изделий ООО "Нахпласт".

Как передает Report, в мероприятии принял участие председатель Верховного Совета Автономной Республики Васиф Талыбов.

Министр экономики Нахчыванской Автономной Республики Тапдыг Алиев сказал, что производство полиэтиленовой продукции внесет важный вклад в развитие экономики, производя конкурентоспособную продукцию. Был рассмотрен и положительно оценен проект компании по производству полиэтиленовой продукции, выдан инвестиционный документ для стимулирования ее деятельности. Компания будет обеспечивать внутренний спрос качественной местной продукцией, которая будет также продаваться в другие регионы страны.

Новое предприятие снизит зависимость промышленного сектора от импорта, увеличит экспортный потенциал и создаст новые рабочие места. Предприятие оснащено современным оборудованием турецкого производства, в котором работает 30 человек. Предприятие с производственной мощностью 1 440 тонн в год будет выпускать 15 наименований продукции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan respublikanın regionlarına 15 çeşiddə plastik məmulatlar satacaq

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