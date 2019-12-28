Начинается возмещение гражданам Азербайджана части выплаченного НДС

С первого квартала следующего года начнется возмещение гражданам Азербайджана части налога на добавленную стоимость (НДС), выплаченного при купле-продаже.

Об этом Report сообщил начальник Главного управления цифрового налогового администрирования Министерства налогов Ульви Мансуров.

Однако, по его словам, пока не утверждены правила возврата НДС: "В первую очередь, должны быть утверждены правила".

Представитель министерства напомнил, что данный вопрос давно нашел отражение в налоговом законодательстве, однако к его применению приступили с текущего года. По его словам, возврат НДС также зависит от завершения первых двух этапов внедрения контрольно-кассовых аппаратов нового поколения: "Внедрение первого и второго этапов новых контрольно-кассовых аппаратов завершится в январе-феврале будущего года (работы на данных этапах выполнены на 80%). После этого начнется возврат НДС. В течение будущего года завершится и третий этап".