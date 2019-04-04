Шахин Мустафаев: Начался прием документов от пострадавших предпринимателей ТЦ "Диглас"

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Пострадавшие в результате пожара в торговом центре "Diqlas" предприниматели попросили у государства кредит на 15 млн манатов. Сегодня начался прием документов от предпринимателей, пострадавших в результате пожара в ТЦ.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, выплаты предпринимателям будут осуществляться Kapital Bank и Turan Bank.

Министр отметил, что предпринимателям финансовая помощь будет предоставлена в безналичной форме, посредством перечисления на банковские карты, и банки не будут брать комиссию с этих средств. По словам Мустафаева, 20 предпринимателей уже размещены в предложенных им торговых центрах: "По информации на сегодняшний день более 100 предпринимателей обратились за получением кредита, возникла потребность в погашении кредита на 14-15 млн манатов. Мы готовы удовлетворить это требование, в Фонде развития предпринимательства имеются необходимые средства. Первоначально на выплату материальной помощи выделено 3 млн манатов. Ущерб предпринимателям будет полностью компенсирован после определения суммы ущерба созданной правительством комиссией", - сказал он.