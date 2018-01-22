Началась регистрация на 4-й CEO Lunch Tbilisi

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Началась регистрация руководителей компаний на 4-й CEO Lunch Tbilisi, который состоится 23 февраля в Грузии.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

Тельман Алиев отметил, что был проведен опрос среди руководителей компаний-членов Caspian European Club и Caspian American Club, по результатам которого абсолютное большинство респондентов предложили пригласить новоназначенного мэра Тбилиси Каху Каладзе в качестве почетного гостя. "Caspian European Club в свою очередь направило официально письмо на имя К.Каладзе с просьбой принять участие на 4-ом CEO Lunch Tbilisi", - продолжил он.

Тельман Алиев особо подчеркнул личную поддержку и участие чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Грузии Дурсуна Гасанова, который на каждом мероприятии в индивидуальном порядке беседует с руководителями и топ-менеджерами компаний-участниц CEO Lunch Tbilisi, интересуется их проблемами и выслушивает их предложения по налаживанию двусторонних экономических и деловых отношений между Азербайджаном и Грузией.

Он также напомнил, что первый CEO Lunch Tbilisi с участием премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили состоялся 29 сентября в Грузии в рамках официальной церемонии возобновления деятельности Caspian Energy Georgia.

Регистрация на CEO Lunch Tbilisi будет открыта до 22 февраля, по ссылке http://www.caspianenergy.org/index.php/2018-01-09-13-22-37/ceo-lunch/item/162-ceo-lunch-tbilisi-23-02-2018

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5 000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Caspian European Club ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором, а также оказывает информационную и организационную поддержку проектам по развитию малого и среднего бизнеса и стартапов.