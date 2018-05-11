На территории комплекса, возводимого компанией AS Qrup Investment в Тбилиси, было посажено 95 деревьев в память о Гейдаре Алиеве

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В связи с 95-летним юбилеем общенационального лидера Гейдара Алиева посольством Азербайджана в Грузии была организована акция по посадке деревьев на территории жилого комплекса Dirsi, возводимого компанией AS Qrup İnvestment в Тбилиси. В память о великом лидере символически было посажено 95 деревьев.

Как сообщвет Report, в акции наряду с послом Дурсуном Гасановым приняли участие депутат грузинского парламента Руслан Гаджиев, заместитель мера Тбилиси Софио Хунтсариа, мер Марнеули Теймур Абазов, вице-мер Болниси Лонгиноз Гасанов, представители других управлений и органов, генеральный директор AS Qrup İnvestment Турал Сейидов, представители других крупных азербайджанских компаний, действующих в Грузии.

Во время мероприятия была отмечена незаменимая роль Гейдара Алиева в развитии Азербайджана, усилении азербайджанско-грузинских дружественных связей, подчеркнуто, что сегодня в Грузии он так же любим, как и в Азербайжане.

Проект Dirsi является одним из ярких примеров азербайджанских инвестиций в Грузии. Жилой комплекс Dirsi, расположенный на левом берегу Куры по своему размеру знаменит в грузинской столице как "город в городе".