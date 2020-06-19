​На созданных при поддержке KOBİA предприятиях начато производство

В предприятиях, созданных при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) в жилом комплексе Gobu Park 3, началось производство игрушек и медицинских принадлежностей.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBIA, ежесуточно на предприятии по производству игрушек производится около 1 000 мягких, около 500 пластиковых игрушек 15-20 наименований.

А на предприятии по производству медицинских принадлежностей ежедневно производится 600-700 единиц верхней одежды для медперсонала и пациентов, 150-200 единиц стерильных хирургических наборов, около 5 000 медицинских масок, 100-150 тыс. бахил и других медицинских текстильных средств.

В настоящее время на предприятии по производству игрушек работают 10, а на предприятии по производству медицинских изделий - около 20 работников.

Продукция, производимая этими предприятиями, в ближайшее время поступит в продажу под брендами Tutu Toys и Gill med.

В будущем планируется экспортировать товары на зарубежные рынки. На предприятиях трудоустроены беженцы и вынужденные переселенцы, проживающие в жилом комплексе "Гобу Парк 3". После полного завершения размещения в жилом комплексе количество работников на предприятии по производству игрушек будет доведено до 40, а на предприятии по производству медицинских изделий - до 80. В целом, 80% персонала предприятий будет состоять из беженцев и вынужденных переселенцев.