На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов

В настоящее время в связи с увеличением экспорта сезонной сельскохозяйственной продукции рекомендуется использовать возможности железнодорожного транспорта, а также автотранспорта для устранения заторов на Самурском таможенном посту.

В настоящее время в связи с увеличением экспорта сезонной сельскохозяйственной продукции рекомендуется использовать возможности железнодорожного транспорта, а также автотранспорта для устранения заторов на Самурском таможенном посту.

Как передает Report со ссылкой на Управления по связям с общественностью и прессой Государственного таможенного комитета, в связи с этим "Азербайджанские железные дороги" готовы принимать грузы вагонами (в том числе рефрижераторные) в течение 24 часов на всех станциях, открытых для грузовых операций:

"На сегодняшний день железнодорожный транспорт имеет более короткие сроки доставки, чем автомобильный, процедуры пересечения границы в два раза быстрее и стоят на 20-25 процентов дешевле, в зависимости от пункта назначения.

Сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, ЗАО "Железные дороги Азербайджанской Республики" и Агентства по безопасности пищевых продуктов Азербайджанской Республики работают в усиленном режиме для поддержки экспортеров за счет ускорения экспорта продукции. В связи с этим была создана горячая линия".

Контактные лица:

1. Эмиль Ахмедов - начальник отдела грузоперевозок АЖД.

050 211 55 32

2. Бабек Алиев - заместитель начальника управления грузовых перевозок АЖД.

050 210 60 68

3. Эльчин Мамедов - заместитель начальника отдела грузоперевозок АЖД.

050 403 03 63

4. Джейхун Агаев - начальник отдела применения и мониторинга пограничных процедур ГПС.

050 271 85 85

5. Орхан Микаил - начальник отдела экспортного и импортного контроля АПБА.

050 310 33 55